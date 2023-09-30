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Philips Sonicare For KidsSonic-sähköhammasharja

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Aqua
Aqua
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Vihreä
Vihreä
Violetti
Violetti

Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

Opeta lapset harjaamaan hampaat innostavalla tavalla. Philips Sonicare For Kids on Bluetooth-yhteydellä varustettu hammasharja, joka yhdessä hauskan sovelluksen kanssa saa lapset pesemään hampaansa huolellisemmin. Lapset oppivat hauskasti oikean harjaustekniikan, josta on hyötyä koko elämän ajan.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Innostava alku terveellisille elämäntavoille

Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

  • Kiinteä Bluetooth®-yhteys

  • Opastava sovellus

  • 2 harjaspäätä

  • 2 harjaustilaa

98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!

Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

573

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

30/09/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bästa eltandborste för barn

Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.

Edut

Läs allt jag skrev i recensionen

Haitat

Bara fördelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Käyttöpäivä 2021-09-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Käyttöpäivä 2021-09-30

30/07/2023

Sverige

Sverige

Kanontandborste men dåliga klistermärken

Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.

Edut

Mycket bra rengöring

Haitat

Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Käyttöpäivä 2021-07-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Käyttöpäivä 2021-07-30

11/04/2020

Sverige

Sverige

Bra tandborste och bra app

Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.

Edut

Bra tandborsthuvud

Haitat

Appen kan ha vissa problem ibland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. tutkimukseen osallistuneista vanhemmista, verrattuna pelkkään hammasharjan käyttöön

  2. verrattuna tavalliseen hammasharjaan

  3. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.

  4. tutkimus yhdysvaltalaisten hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-vuotiaita lapsia