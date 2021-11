Lapset voivat tehdä hammasharjastaan kaverin hauskoilla tarroilla!

Terveellisistä rutiineista on helpompi pitää kiinni, kun niistä tekee oman näköisiä. Make Your Own Monster -erikoisversion avulla lapset voivat tehdä hammasharjasta hirviökaverin tarrojen avulla. Tarroja voi vaihdella, eli hahmoa voi halutessaan muuttaa. Ja nyt kun hirviökaveri on mukana, tehokas hampaiden puhdistus Sonicare-hammasharjalla on entistä hauskempaa.