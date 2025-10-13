2 vuoden takuu
Tuki
HX6352/42
HX6350
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?
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