Jos seuraavista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteys tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta saat korvaavan laitteen. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.
Philips Sonicare -hammasharjan voi ladata eri tavoilla mallin mukaan. Käytä aina hammasharjan mukana toimitettua alkuperäistä laturia. Kaikki Sonicare-laturit eivät ole yhteensopivia muiden mallien kanssa. Laturi voi olla USB-A-liitin, johon tarvitaan lisäksi seinäsovitin (ei sisälly toimitukseen).
Lue seuraavat hammasharjan latausohjeet.
Kytke laturi pistorasiaan.
Aseta hammasharjan runko laturiin.
Akun merkkivalo alkaa vilkkua* sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia.
Hammasharjan voi jättää verkkovirtaan kytkettyyn laturiin harjauskertojen välillä, sillä tämä ei vaikuta akun käyttöikään.
* Huomautus: DailyClean 1100 -mallissa ei ole akun merkkivaloa.
Latausalustasta kuuluu äänimerkki ja akun merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa valkoisena, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 12 tuntia.