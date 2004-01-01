    Philipsin asiakastuki

    Miten Sonicare-hammasharja ladataan?

    Julkaistu 6. tammikuuta 2025

    Jos seuraavista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteys tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta saat korvaavan laitteen. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu. 

    Philips Sonicare -hammasharjan voi ladata eri tavoilla mallin mukaan. Käytä aina hammasharjan mukana toimitettua alkuperäistä laturia. Kaikki Sonicare-laturit eivät ole yhteensopivia muiden mallien kanssa. Laturi voi olla USB-A-liitin, johon tarvitaan lisäksi seinäsovitin (ei sisälly toimitukseen).

    Lue seuraavat hammasharjan latausohjeet. 
    1. Kytke laturi pistorasiaan.
    2. Aseta hammasharjan runko laturiin.
    3. Akun merkkivalo alkaa vilkkua* sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia. 
    Hammasharjan voi jättää verkkovirtaan kytkettyyn laturiin harjauskertojen välillä, sillä tämä ei vaikuta akun käyttöikään. 

    * Huomautus: DailyClean 1100 -mallissa ei ole akun merkkivaloa.
     
    • Sonicare-vakiolaturi
    • Hammasharjan lataaminen latauslasilla

    1. Aseta hammasharjan runko latauslasiin tai pidikkeeseen ja aseta se sitten lataustelineeseen.
    2. Liitä latausteline pistorasiaan.
    3. Akun merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena tai vihreänä sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia.
    Sonicare-latauslasi

    Hammasharjan lataaminen kuljetuskotelolla

    1. Aseta hammasharjan runko kuljetuskoteloon.
    2. Liitä mini-USB-kaapeli kuljetuskoteloon.
    3. Liitä USB-kaapeli 5 V:n IPX-4-USB-seinäsovittimeen.
    Akun merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena tai vihreänä sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia. 
    Sonicare-latauskuljetuskotelo

    Hammasharjan lataaminen langattomalla latausalustalla

    1. Liitä USB-kaapeli sovittimeen ja liitä sovitin pistorasiaan.
    2. Aseta hammasharja pystyasennossa latausalustan korkeimmalle kohdalle.
    3. Latausalustasta kuuluu äänimerkki ja akun merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena sen merkiksi, että hammasharja latautuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa valkoisena, kun akku on ladattu täyteen. Tämä voi kestää jopa 12 tuntia.
    Sonicare-latausalusta

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX3603/01 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/18 , HX7103/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9992/31 , HX6850/57 , HX3601/01 , CP0471/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/02 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/57 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6836/24 , HX8935/33 , HX6800/04 , HX6837/24 , HX6803/04 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6830/53 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6802/04 , HX6800/63 , HX6800/35 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6830/44 , HX9924/03 , HX9924/43 , CP0555/01 , HX9331/32 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93R1 , HX9393/93 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , CP0535/01 , HX9351/52 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX6511/03 , HX6511/04 , HX9372/04 , HX6231/40 , HX6921/06 , HX6631/41 , HX6730/33 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6511/22 , CP0467/01 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6711/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX5551/02 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

