Jos seuraavista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteys tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta saat korvaavan laitteen. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

Philips Sonicare -hammasharjan voi ladata eri tavoilla mallin mukaan. Käytä aina hammasharjan mukana toimitettua alkuperäistä laturia. Kaikki Sonicare-laturit eivät ole yhteensopivia muiden mallien kanssa. Laturi voi olla USB-A-liitin, johon tarvitaan lisäksi seinäsovitin (ei sisälly toimitukseen).Lue seuraavat hammasharjan latausohjeet.