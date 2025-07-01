Philipsin asiakastuki Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?

Sonicare-hammasharja suojaa ikeniä ja hampaita mittaamalla, kuinka paljon käytät voimaa harjatessasi. Jos painat liian voimakkaasti, rungon värinä muuttuu.

Laite hälyttää, kun painat liian voimakkaasti. Hammasharjamallin mukaan hälytys voi olla yksi tai useampi seuraavista:

Valo hammasharjan alustassa (vain Prestige 9900-, DiamondClean Smart-, DiamondClean 9000- ja 6000–7000 Series- sekä Advanced Clean -mallit)

Harjaspään muistutusvalo vilkkuu.

Muutos värinässä ja sen myötä harjausvoimakkuudessa.

Äänimerkki ja/tai jaksottainen äänimerkki.

Hälytykset loppuvat, kun painetta vähennetään.

Jos hammasharja ei reagoi painamiseen, tarkista, onko paineanturitoiminto käytössä. Voit yleensä ottaa toiminnon käyttöön asettamalla hammasharjan laturiin ja painamalla virtapainiketta enintään 7 sekuntia. Kuulet äänimerkkejä ja rungon alaosan LED-merkkivalo syttyy.

Tarkista mallisi käyttöoppaasta tarkat ohjeet, joilla voit ottaa mahdollisen paineanturitoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

Jos paineanturi aktivoituu painamatta, kokeile ladata hammasharjaa vähintään 10 sekuntia.

Jos ongelmat eivät ratkea, ota meihin yhteyttä.