Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Huomautus: Jos olet Kiinassa ja ostit hammasharjan ennen 1.9.2024, soita numeroon 4008 800 008.
Vakiolaturi
Huomautus: DiamondClean- ja Prestige-sarjojen hammasharjoja ei voi ladata tällä laturilla.
Mallitunnukset ovat:
9900 Prestige -laturi
9900 Prestige -laturin mukana toimitetaan latausalusta ja latausteline.
Aseta teline alustan päälle. Aseta sitten hammasharjan runko telineeseen.
Laturin alustaan on merkitty värin mukaan mallinumero CBB1001 tai CBB2001.
DiamondClean-, DiamondClean Smart- ja DiamondClean 9000 -laturit
DiamondClean- ja DiamondClean Smart -laturit ovat ulkonäöltään samankaltaisia, mutta toimivat vain laturin mukana toimitetun hammasharjan kanssa. Tarkista alla olevasta taulukosta, onko laturin pohjassa oleva koodi yhteensopiva hammasharjan rungon pohjassa olevan koodin kanssa.
|Sähköhammasharjan malli
|Koodi rungon pohjassa
|Koodi lataustelineen pohjassa
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001