    Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?

    Julkaistu 28. elokuuta 2024
    Suosittelemme käyttämään Philips Sonicare -hammasharjan mukana toimitettua laturia. Jotkin laturimalleista sopivat kuitenkin useampaan hammasharjaan. Katso alta, mitkä laturit ovat yhteensopivia oman Sonicare-hammasharjasi kanssa.

    Huomautus: Jos olet Kiinassa ja ostit hammasharjan ennen 1.9.2024, soita numeroon 4008 800 008.

    Vakiolaturi

    Kaikkia Sonicare-hammasharjoja, joiden rungon pohjassa on reikä, voidaan ladata Sonicare-latureilla, joiden lataustelineessä on kiinteä tappi. 
    Huomautus: DiamondClean- ja Prestige-sarjojen hammasharjoja ei voi ladata tällä laturilla.
    Mallitunnukset ovat:
    Vakiolaturi

    9900 Prestige -laturi

    9900 Prestige -laturin mukana toimitetaan latausalusta ja latausteline.
    Aseta teline alustan päälle. Aseta sitten hammasharjan runko telineeseen.
    Laturin alustaan on merkitty värin mukaan mallinumero CBB1001 tai CBB2001.
     

    9900 Prestige -laturi

    DiamondClean-, DiamondClean Smart- ja DiamondClean 9000 -laturit

    DiamondClean- ja DiamondClean Smart -laturit ovat ulkonäöltään samankaltaisia, mutta toimivat vain laturin mukana toimitetun hammasharjan kanssa. Tarkista alla olevasta taulukosta, onko laturin pohjassa oleva koodi yhteensopiva hammasharjan rungon pohjassa olevan koodin kanssa.
     

    Sähköhammasharjan malliKoodi rungon pohjassaKoodi lataustelineen pohjassa
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7401/07 , HX7101/04 , HX7403/05 , HX7108/04 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7400/06 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7406/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7103/01 , HX7423/01 , HX7406/02 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7401/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7429/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7403/01 , HX7101/03 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX6850/57 , CP0556/01 , CP0471/01 , CP0557/01 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX3412/07 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6836/24 , HX8935/33 , HX6800/04 , HX6837/24 , HX6800/63 , HX6800/35 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6803/04 , HX6802/04 , HX6877/28 , HX6850/47 , HX6877/34 , HX6859/29 , HX6830/44 , HX9924/43 , HX9924/03 , CP0555/01 , HX9331/32 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93 , HX9393/93R1 , HX9944/03 , HX9954/53 , HX9924/13 , CP0535/01 , HX9351/52 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/03 , HX6511/04 , HX9372/04 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6730/33 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6511/22 , CP0467/01 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX8111/12 , HX8111/02 , HX5350/02 , HX6511/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX5551/02 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

