Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen

Hammasharjan ja harjaspäiden säännöllinen puhdistaminen pidentää niiden käyttöikää ja parantaa niiden suorituskykyä. Puhdista hammasharja käytön jälkeen huuhtelemalla harjaspää ja harjakset. Pyyhi runko kostealla liinalla.



Voit puhdistaa harjaspään päivittäin Philips Sonicare -harjaspäiden UV-puhdistuslaitteella, joka poistaa 99 % harjaspäiden bakteereista.



Suosittelemme tekemään perusteellisen puhdistuksen viikoittain. Seuraa vain seuraavia ohjeita:



Irrota harjaspää. Huuhtele harjaspään alaosa lämpimällä vedellä. Huuhtele metallivarren alue lämpimällä vedellä. Pyyhi koko runko liinalla ja pyyhi ylätiivisteen (metallivarren ympärillä), rungon painikkeiden ja hammasharjan pohjan ympäriltä. Pyyhi koko runko kostealla liinalla.



Älä koskaan pese hammasharjaa tai sen lisäosia tiskikoneessa. Älä paina kumitiivistettä tai -painikkeita terävillä esineillä, etteivät ne vahingoitu.

