TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*

Philips Sonicare For KidsNormaalit Sonic-harjaspäät

HX6042/33

4.8
| (26) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas puhdistus sekunneissa.*
Sonicare For Kids -harjaspää on kehitetty pienten suiden kasvavia hampaita ajatellen. Voit käyttää harjaspäätä For Kids -sähköhammasharjan kanssa ja varmistaa, että lastesi hampaiden harjaus on hauskaa, helppoa ja tehokasta.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
For Kids

For Kids
Sonic-sähköhammasharja

HX6322/12

For Kids

For Kids
Sonic-sähköhammasharja

HX6352/11

For Kids

For Kids
Sonic-sähköhammasharja

HX3410AG

HX3411/01

For Kids

For Kids
Sonic-sähköhammasharja

HX6340

HX6322/04

Puhdistaa ja suojaa lasten hampaat (yli 7-vuotiaille)

Tehokas puhdistus sekunneissa.*

  • Kaksoispakkaus

  • Normaali koko

  • Napsautettava

  • Puhdistusta, josta lapsetkin pitävät

Yli 7-vuotiaille

Yli 7-vuotiaille

Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 7-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös kooltaan pienempi For Kids -harjaspää yli 4-vuotiaille lapsille.

Jopa 75 prosenttia tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja

Jopa 75 prosenttia tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja

Kliinisten tutkimusten mukaan Philips Sonicare For Kids -harjaspäällä plakinpoisto on huomattavasti tehokkaampaa kuin tavallisella hammasharjalla. Suojaa lastesi hampaat paremmin reikiintymistä vastaan ja tee hampaiden tarkastuskäynneistä miellyttävämpiä. Taatusti paremmat tarkastustulokset tai saat rahasi takaisin.

Sekunti sekunnilta tehokkaampi puhdistus

Sekunti sekunnilta tehokkaampi puhdistus

Sonic-tekniikan avulla lasten tavat kehittyvät terveellisempään suuntaan ja harjaustekniikka paranee. Näin saadaan kaikki hyöty irti siitä pienestä hetkestä, jonka lapset käyttävät hampaiden harjaamiseen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

26

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Edut

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Haitat

keine

Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

19/09/2022

Deutschland

Deutschland

Super annehmen und leicht im Mund

Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super

Edut

Weiche Börsten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja