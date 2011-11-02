Yli 7-vuotiaille

Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 7-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös kooltaan pienempi For Kids -harjaspää yli 4-vuotiaille lapsille.