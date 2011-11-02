2 vuoden takuu
Kaksoispakkaus
Normaali koko
Napsautettava
Puhdistusta, josta lapsetkin pitävät
Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 7-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös kooltaan pienempi For Kids -harjaspää yli 4-vuotiaille lapsille.
Kliinisten tutkimusten mukaan Philips Sonicare For Kids -harjaspäällä plakinpoisto on huomattavasti tehokkaampaa kuin tavallisella hammasharjalla. Suojaa lastesi hampaat paremmin reikiintymistä vastaan ja tee hampaiden tarkastuskäynneistä miellyttävämpiä. Taatusti paremmat tarkastustulokset tai saat rahasi takaisin.
Sonic-tekniikan avulla lasten tavat kehittyvät terveellisempään suuntaan ja harjaustekniikka paranee. Näin saadaan kaikki hyöty irti siitä pienestä hetkestä, jonka lapset käyttävät hampaiden harjaamiseen.
4.8
5:stä
26
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Edut
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Haitat
keine
Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Edut
Weiche Börsten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja