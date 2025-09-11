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Philips Sonicare For Kids Sonic-sähköhammasharja
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HX6322/04
HX6340
Saatavilla
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Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (14)
In which countries is the Philips SonicareKids app available?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Philips SonicareHammasharjojen koristetarrat
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
For KidsPienikokoiset Sonic-harjaspäät
For KidsNormaalit Sonic-harjaspäät
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
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