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Philips Sonicare For Kids Sonic-sähköhammasharja

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Philips Sonicare For KidsSonic-sähköhammasharja

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Sonic-sähköhammasharja

Saatavilla

Aqua
Aqua
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Vihreä
Vihreä
Violetti
Violetti

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Oppaat

Data Act Document

  • PDF tiedosto, 239.8 kB
  • 11 September 2025

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 143.3 kB
  • 8 August 2025

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