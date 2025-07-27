2 vuoden takuu
Kaksoispakkaus
Pienikokoinen
Napsautettava
Puhdistusta, josta lapsetkin pitävät
Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 3-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös isompi, normaalikokoinen For Kids -harjaspää yli 7-vuotiaille lapsille.
Sonic-tekniikan avulla lasten tavat kehittyvät terveellisempään suuntaan ja harjaustekniikka paranee. Näin saadaan kaikki hyöty irti siitä pienestä hetkestä, jonka lapset käyttävät hampaiden harjaamiseen.
Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
4.6
5:stä
150
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Riktigt nöjd
27/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra produkt
Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.
Edut
Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Pappan
23/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra borsthuvud till min 8åring
Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.
Edut
Blir rent
Haitat
Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Tittut
22/07/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Tandborsten
Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja