Jag har använt Philips Sonicare For Kids HX6042/90 borsthuvuden till mitt barns eltandborste under en längre tid, och är mycket nöjd med både kvalitet och funktion. Borsthuvudena är utformade speciellt för barns mindre munnar, vilket gör det enklare att nå alla delar av tänderna utan att det blir obekvämt. Borsten är mjuk men ändå effektiv, vilket känns tryggt för känsliga barnmunnar. Min uppfattning är att de rengör mycket väl och motiverar barnet att borsta tänderna regelbundet – särskilt i kombination med Sonicare For Kids-appen. Att det är ett 2-pack är också praktiskt och prisvärt, eftersom man enkelt kan byta ut borsthuvudet när det är dags, utan att behöva köpa ett helt nytt paket varje gång.