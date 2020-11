Yli 3-vuotiaille

Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 3-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös isompi, normaalikokoinen For Kids -harjaspää yli 7-vuotiaille lapsille.