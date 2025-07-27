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  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*
  • Tehokas puhdistus sekunneissa.*

Philips Sonicare For KidsPienikokoiset Sonic-harjaspäät

HX6032/33

4.6
| (150) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas puhdistus sekunneissa.*
Sonicare For Kids -harjaspää on kehitetty pienten suiden kasvavia hampaita ajatellen. Voit käyttää harjaspäätä For Kids -sähköhammasharjan kanssa ja varmistaa, että lastesi hampaiden harjaus on hauskaa, helppoa ja tehokasta.
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Puhdistaa ja suojaa lasten hampaat (yli 3-vuotiaille)

Tehokas puhdistus sekunneissa.*

  • Kaksoispakkaus

  • Pienikokoinen

  • Napsautettava

  • Puhdistusta, josta lapsetkin pitävät

Yli 3-vuotiaille

Yli 3-vuotiaille

Normaalikokoisessa Philips Sonicare For Kids -harjaspäässä on muotoiltu profiili, joka mukailee lapsen hampaita, ja pehmeillä harjaksilla puhdistus on hellävaraista. Harjaspää sopii yli 3-vuotiaille lapsille. Harjaspään takaosa on kumia, minkä ansiosta harjaspään käyttö on turvallisempaa ja miellyttävämpää. Saatavana myös isompi, normaalikokoinen For Kids -harjaspää yli 7-vuotiaille lapsille.

Sekunti sekunnilta tehokkaampi puhdistus

Sekunti sekunnilta tehokkaampi puhdistus

Sonic-tekniikan avulla lasten tavat kehittyvät terveellisempään suuntaan ja harjaustekniikka paranee. Näin saadaan kaikki hyöty irti siitä pienestä hetkestä, jonka lapset käyttävät hampaiden harjaamiseen.

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

150

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

2

27/07/2025

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.

Edut

Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

23/07/2025

Sverige

Sverige

Bra borsthuvud till min 8åring

Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.

Edut

Blir rent

Haitat

Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Tandborsten

Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

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  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja