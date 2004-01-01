Hakuehdot

      Sonicare For Kids HX6352/42 Sonic electric toothbrush

      HX6352/11

      For Kids HX6352/42 Sonic electric toothbrush
      For Kids HX6352/42 Sonic electric toothbrush

      98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

      98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*

      Philipsin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa 98 % osallistujista oli sitä mieltä, että Sonicaren lapsille tarkoitetun sähköhammasharjan, Sonicare for Kidsin, avulla lasten on helpompaa harjata hampaitaan sekä pidempään että paremmin. Sovellus synkronoidaan sähköhammasharjan kanssa Bluetooth-yhteydellä. Se motivoi lasta harjaamaan paremmin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden vanhemmille seurata lapsen harjaustekniikan kehittymistä. Lisäksi lapsi saa Sparklylta hauskoja palkintoja, kun hän harjaa hyvin!

      Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

      Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

      Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta

      Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

      Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta

      Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka

      Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

      Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

      Philips Sonicare For Kids -hammasharja ja sovellus tekevät hampaiden harjauksesta entistä hauskempaa. Sovelluksen keskeinen hahmo on hurmaava Sparkly, joka pitää kovasti puhtaista hampaista. Lapsi auttaa Sparklyä, ja sovelluksen harjausvalmentaja puolestaan haastaa lapsen pesemään hampaansa huolellisemmin. Aina kun lapsi onnistuu hampaiden harjauksessa, Sparkly on tyytyväinen, ja jokaisesta onnistuneesta harjauskerrasta saa palkinnon. Lapsi saa käyttöönsä lisävarusteita, joilla Sparklyn ulkonäköä voi muokata oman maun mukaan, tai palkintona voi olla ruokaa Sparklylle, joka haluaa syödä terveellisesti. Vanhemmat voivat halutessaan itse valita palkinnot sovelluksessa.

