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  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare For KidsSonic-sähköhammasharja

HX6311/02

4.4
| (209) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
Philips Sonicare HX6311/02 -sähköhammasharja sopii lasten hampaille
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Sähköhammasharja lapsille

Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti

  • 2 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita

Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita

Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

Lisää harjausaikaa vähitellen 90 päivän kuluessa, totuttaa hammaslääkäreiden suosittamaan 2 minuuttiin

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

209

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa