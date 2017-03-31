2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Tuotanto lopetettu
2 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita
Lisää harjausaikaa vähitellen 90 päivän kuluessa, totuttaa hammaslääkäreiden suosittamaan 2 minuuttiin
4.4
5:stä
209
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa