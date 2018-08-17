2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on suunniteltu erityisesti hampaiden hellään puhdistamiseen ja suojaamaan hampaita tärkeissä kehitysvaiheissa
Tukevan rungon ansiosta hammasharjaa voi säilyttää pystyasennossa ja hammastahnaa levittää, kun hammasharja on vaaka-asennossa.
Ergonomisesti muotoiltu, jotta vanhemmat tai lapset voivat harjata hampaat yhdessä tai itsenäisesti
4.2
5:stä
17
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste