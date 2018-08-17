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  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
  • Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare For KidsLadattava sonic-sähköhammasharja

HX6381/02

4.2
| (17) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti
Harja, joka tuo hymyn kasvoillesi
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Ikään sopivat harjaspäät suojaavat lasten hampaita

Ikään sopivat harjaspäät suojaavat lasten hampaita

Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on suunniteltu erityisesti hampaiden hellään puhdistamiseen ja suojaamaan hampaita tärkeissä kehitysvaiheissa

Vierimätön muoto

Vierimätön muoto

Tukevan rungon ansiosta hammasharjaa voi säilyttää pystyasennossa ja hammastahnaa levittää, kun hammasharja on vaaka-asennossa.

Varma ote aina vanhemmille ja lapsille

Varma ote aina vanhemmille ja lapsille

Ergonomisesti muotoiltu, jotta vanhemmat tai lapset voivat harjata hampaat yhdessä tai itsenäisesti

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

17

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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