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Philips Sonicare For Kids Ladattava sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
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HX6381/02
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Käyttöopas
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Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi Philips Sonicare -sovellus tarvitsee käyttöoikeuksia
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
For KidsPienikokoiset Sonic-harjaspäät
For KidsNormaalit Sonic-harjaspäät
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjan värinä on liian voimakas