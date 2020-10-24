TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Philips Sonicare For Kids Ladattava sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

Tuki

Philips Sonicare For KidsLadattava sonic-sähköhammasharja

HX6381/02

Philips Sonicare For Kids Ladattava sonic-sähköhammasharja

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Rekisteröi tuotteesi

Hanki laajennettu takuu

Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Eco passport, ekopassi - English (US)

  • PDF tiedosto, 219.1 kB
  • 24 October 2020

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 5.4 MB
  • 13 October 2025

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys