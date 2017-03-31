TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Go to promotion

UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää

Tutustu nyt

  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
  • Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare For KidsSonic-sähköhammasharja

HX6311/07

4.4
| (209) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla
Lasten hampaiden harjaamisen oppimiseen tarvitaan paljon motivaatiota. Sonicare for Kids on sekä hauska että fiksu sähköhammasharja, joka tekee hauskoja ääniä hampaiden harjauksen aikana. Ääni herättää uteliaisuutta ja kutsuu leikkimään. Sähköhammasharja on erittäin tehokas ja siinä on pehmeät harjakset, jotka sopivat lasten herkille ikenille. Harjan materiaali on erityispehmeää, ja kahva on suunniteltu sopimaan erityisesti lapsen pieneen käteen.
Näytä kaikki edut
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Sähköhammasharja lapsille

Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla

  • 2 harjaustilaa

  • 1 harjaspää

  • 8 tarraa

Saatavana 2 harjaspään kokoa

Saatavana 2 harjaspään kokoa

Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on suunniteltu puhdistamaan ja suojaamaan kasvavia hampaita.

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

Sähköhammasharja helpottaa terveellisen rutiinin löytämistä: se pidentää harjausaikaa vähitellen 90 päivän ajan, kunnes hammaslääkärien suosittelema kaksi minuuttia tulee täyteen.

2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat hellävaraisen, tehokkaan puhdistuksen

2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat hellävaraisen, tehokkaan puhdistuksen

Kaksi lapsiystävällistä harjaustilaa takaavat hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen kaikenikäisille lapsille. Hitaampi tila sopii pienille ja nopeampi tila isommille lapsille.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

209

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

  2. Hankalia alueita varten

  3. Philips Sonicare -tutkimus yhdysvaltalaisten hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-vuotiaita lapsia.

  4. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.