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Philips Sonicare For Kids Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
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HX6311/07
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Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi Philips Sonicare -sovellus tarvitsee käyttöoikeuksia
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Philips SonicareMuovinen kuljetuskotelo
Philips SonicareLatausteline
For KidsPienikokoiset Sonic-harjaspäät
For KidsNormaalit Sonic-harjaspäät
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjan värinä on liian voimakas
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