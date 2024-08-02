Jos Sonicare-hammasharja ei käynnisty, akun vaihtaminen ei todennäköisesti riitä ongelman ratkaisemiseen. Voit lähettää takuupyynnön verkossa tästä , jotta saat korvaavan laitteen, tai ottaa meihin yhteyden tästä. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

Sisäisen ladattavan akun voi irrottaa hävittämistä varten. Akun irrotusohjeet ovat tuotteen Oppaat ja ohjeet -osiossa täällä. Jos elektroniikan purkaminen ei ole sinulle tuttua, suosittelemme, että otat yhteyden paikalliseen elektroniikan kierrätys- tai korjausliikkeeseen.

Emme suosittele vaihtamaan akkua itse, koska se voi kasvattaa tulipalon tai muiden mahdollisten turvallisuusriskien vaaraa.

Huomautus: Hammasharjan avaaminen mitätöi tuotteen takuun.