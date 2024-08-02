    Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?

    Julkaistu 6. tammikuuta 2025

    Jos Sonicare-hammasharja ei käynnisty, akun vaihtaminen ei todennäköisesti riitä ongelman ratkaisemiseen. Voit lähettää takuupyynnön verkossa tästä, jotta saat korvaavan laitteen,  tai ottaa meihin yhteyden tästä.  Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

    Sisäisen ladattavan akun voi irrottaa hävittämistä varten. Akun irrotusohjeet ovat tuotteen Oppaat ja ohjeet -osiossa täällä. Jos elektroniikan purkaminen ei ole sinulle tuttua, suosittelemme, että otat yhteyden paikalliseen elektroniikan kierrätys- tai korjausliikkeeseen.

    Emme suosittele vaihtamaan akkua itse, koska se voi kasvattaa tulipalon tai muiden mahdollisten turvallisuusriskien vaaraa.

    Huomautus: Hammasharjan avaaminen mitätöi tuotteen takuun.

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7106/01 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7420/08 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7108/04 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/18 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9944/03 , HX9954/53 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX6231/40 , HX6631/41 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6381/02 , HX5551/02 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

