Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Sonicare Prestige 9900 -hammasharjan tehon muuttaminen
Hammasharja käyttää oletusarvoisesti suurta tehoa. Tämä on kolmas ja suurin merkkivalo.
-
Keskimmäinen merkkivalo ilmaisee keskitasoista tehoa.
-
Alin merkkivalo ilmaisee pientä tehoa.
Voit muuttaa asetusta harjatessasi painamalla tehon merkkivaloja tai Sonicare-sovelluksessa.
DiamondClean Smart -hammasharjan tehon muuttaminen
Tehon muuttaminen virtapainikkeella
FlexCare Platinum -hammasharjan tehon muuttaminen
Tehon muuttaminen Sonicare-sovelluksessa (vain Prestige)
Sonicare Prestige -hammasharjan tehoa voi muuttaa myös Sonicare-sovelluksessa. Näin se käy:
-
Avaa Sonicare-sovellus.
-
Tuo näkyviin hammasharjan asetukset napauttamalla ennen harjausta näkyvissä olevan näytön ^-painiketta: Valitse näytön yläosasta tehotasoksi [Pieni] (Low), [Keskitaso] (Medium) tai [Suuri] (High).
-
Valintamerkki ilmestyy päivitysnäyttöön. Se tarkoittaa, että tehoa on muutettu. Se näkyy myös hammasharjan varressa.
-
Aloita harjaus uudella teholla napauttamalla <-nuolta.