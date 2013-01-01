    Philipsin asiakastuki

    Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?

    Julkaistu 18. marraskuuta 2024
    Sonicare-hammasharjan tehoa voi muuttaa harjan varresta tai sovelluksella. Katso alta, millä tavoilla voit muuttaa Sonicare-hammasharjan tehoa.  

    Sonicare Prestige 9900 -hammasharjan tehon muuttaminen

    Hammasharja käyttää oletusarvoisesti suurta tehoa. Tämä on kolmas ja suurin merkkivalo.  

    • Keskimmäinen merkkivalo ilmaisee keskitasoista tehoa.  

    • Alin merkkivalo ilmaisee pientä tehoa. 

    Voit muuttaa asetusta harjatessasi painamalla tehon merkkivaloja tai Sonicare-sovelluksessa.

    DiamondClean Smart -hammasharjan tehon muuttaminen

    Valittavissa on kolme tehotasoa: pieni, keskitaso ja suuri. Teho valitaan automaattisesti liittämäsi harjaspään mukaan. Voit muuttaa tehoa painamalla tila-/tehopainiketta harjauksen aikana. Ominaisuutta ei voi säätää, jos harjaus on keskeytetty tai hammasharjasta on katkaistu virta. 

    Tehon muuttaminen virtapainikkeella

    Joissakin Sonicare-hammasharjoissa on tehovaihtoehdot mutta ei merkkivaloja. Kyseisissä malleissa tehoa voi muuttaa painamalla virtapainiketta käytön aikana.

    FlexCare Platinum -hammasharjan tehon muuttaminen

    Valittavissa on kolme tehotasoa: pieni, keskitaso ja suuri. Voit lisätä tehoa +-painikkeella. Voit vähentää tehoa --painikkeella. Tämän voi tehdä milloin tahansa harjaamisen aikana. 

    Tehon muuttaminen Sonicare-sovelluksessa (vain Prestige)

    Sonicare Prestige -hammasharjan tehoa voi muuttaa myös Sonicare-sovelluksessa. Näin se käy: 

    1. Avaa Sonicare-sovellus. 

    1. Tuo näkyviin hammasharjan asetukset napauttamalla ennen harjausta näkyvissä olevan näytön ^-painiketta: Valitse näytön yläosasta tehotasoksi [Pieni] (Low), [Keskitaso] (Medium) tai [Suuri] (High). 

    1. Valintamerkki ilmestyy päivitysnäyttöön. Se tarkoittaa, että tehoa on muutettu. Se näkyy myös hammasharjan varressa. 

    1. Aloita harjaus uudella teholla napauttamalla <-nuolta. 

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7101/04 , HX7403/05 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX7420/02 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX9918/89 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX9992/31 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , CP1715/01 , CP1718/01 , CP1716/01 , CP1717/01 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/02 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX9631/18 , HX9631/17 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2014/01 , COP2015/01 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/94 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/29 , HX9911/63 , HX9911/39 , CP1207/01 , CP1209/01 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/03 , HX9924/43 , CP0555/01 , HX9331/32 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX9393/93R1 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9351/52 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9192/01 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX9372/04 , HX6631/41 , CP0546/01 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9332/04 , HX9342/02 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

