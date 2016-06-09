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  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare AirFlossHammasvälisuuttimet

HX8012/35

3.3
| (36) Arviot
AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
Vaihda suuttimet 6 kuukauden välein, niin hammasvälit puhdistuvat aina tehokkaasti. Sonicare AirFloss poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia hammasväleistä kuin tavallinen hammasharja.
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Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

  • 2 suutinta

Puhdasta yhdellä kosketuksella

Puhdasta yhdellä kosketuksella

AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

Suuttimet takaavat helpon pääsyn vaikeille alueille

Ohut, suunnattu suutin suunniteltu takaamaan helpon pääsyn vaikeille alueille

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

36

Arviot

09/06/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  1. kuin manuaalinen harjaus yksinään