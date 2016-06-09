2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX8012/35
2 suutinta
AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.
Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.
Ohut, suunnattu suutin suunniteltu takaamaan helpon pääsyn vaikeille alueille
3.3
5:stä
36
Arviot
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
kuin manuaalinen harjaus yksinään