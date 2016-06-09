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  • Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*
  • Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*
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  • Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare AirFloss UltraHammasvälisuuttimet

HX8032/07

3.3
| (36) Arviot
Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*
AirFloss Ultra -suuttimet tekevät hammasvälien puhdistuksesta rutiinia myös niille, jotka eivät käytä hammaslankaa säännöllisesti.
Näytä kaikki edut

Hammasvälien puhdistus osaksi rutiinia

Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*

  • Kaksi suutinta

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.***

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Helppo tapa edistää terveyttä

Helppo tapa edistää terveyttä

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFloss on helppo ja tehokas tapa tuoda se osaksi päivittäistä suuhygieniaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

36

Arviot

09/06/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja on usein kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.

  2. * Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa. Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella

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