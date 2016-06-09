2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX8032/07
Kaksi suutinta
AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.***
Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.
Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFloss on helppo ja tehokas tapa tuoda se osaksi päivittäistä suuhygieniaa.
3.3
5:stä
36
Arviot
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja on usein kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.
* Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa. Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella
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