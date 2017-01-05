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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare AirFlossHammasvälisuutin - ladattava

HX8111/02

3.7

| (774) Arviot

Philips AirFloss – helpompi tapa hammasvälien puhdistukseen

Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka aiheuttavat infektioita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain 60 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 99 % enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja.&lt;br&gt;AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot: reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. ”Kokemus on todella, todella miellyttävä”, kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.

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Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa. Kokeile 60 päivän ajan!

Philips AirFloss – helpompi tapa hammasvälien puhdistukseen

  • ladattava

  • 1 suutin

Microburst-tekniikka puhdistaa napin painalluksella

Microburst-tekniikka puhdistaa napin painalluksella

Microburst-tekniikka hyödyntää paineilman nopeaa purkausta ja mikroskooppisia vesipisaroita, joiden ansiosta se puhdistaa syvältä hampaiden välistä, minne tavallinen hammasharja ei yllä

Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella - yhtä helppoa kuin hiiren napsautus

Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella - yhtä helppoa kuin hiiren napsautus

Yksinkertaisella yhden painikkeen painalluksella helposti puhdasta 60 sekunnissa.

Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

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Arviot

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3.7

5:stä

774

Arviot

05/01/2017

Sverige

Sverige

Reklamation

Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.

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Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

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Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

11/07/2016

Sverige

Sverige

Magisk

Med denna produkt har min mun blivit topp ! Den är så lätt att använda att det längre ej finns några ursäkter. Jag är så nöjd att jag även köpte en till min bästa vän, som även hon är mycket nöjd. Airfloss vill jag verkligen rekomendera.

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Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

16/08/2013

Sverige

Sverige

Perfekt även för implantbryggans mellanrum!

som jag sa, guld värt för oss med implantbyggan, då mellanrum mot käkbenet är jobbig att hålla rent, varierande storlekar av mellanrumsborstar och skador i tandköttet av spetsen då man lätt vinklar fel är nått jag inte lider av nu tack varre denna produkten! Tackar till Philips designers att dem utveklat denna produkten, tippsar bara att munstycken kan gärna ha något större innre dimameter för att täcka en större område, kanske platt och bredare för att täcka skruvarna och sidorena samtidigt?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön yksistään