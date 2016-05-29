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  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
  • AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare AirFlossHammasvälisuutin - ladattava

HX8221/02

3.8
| (786) Arviot
AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.
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Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

  • 1 suutin

Puhdasta yhdellä kosketuksella

Puhdasta yhdellä kosketuksella

AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa

Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa

AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa

Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa

Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa viikossa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

786

Arviot

29/05/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Entiseen pesuriini, hammaslankaan, sekä tikkuihin nähden verraton ja helppokäyttöinen.

Kuten edellä kerroin, minulla on ollut monta vuotta käytössä hammasvälipesuri, joka on suuri ja puhdistus on hankalaa. Sonicare on kaikin tavoin helppokäyttöinen ja tehokas. Veden kulutus on vähäinen ja silti hammasvälit puhdistuvat helposti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava

22/10/2015

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

loistava tuote hampaiden lisäpuhdistukseen

muutaman päivän käytön jälkeen huomaa eron, jos ei käytä laitetta niin hampaat eivät tunnu niin puhtailta kun laitteen käytön jälkeen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Hammasvälisuutin - ladattava

03/11/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Superbra produkt. Enkelt och skönt

Blir fräsh snabbt i munnen och mellan tänderna. Har dock inte varit till tandläkaren efter att jag började använda produkten. Det ska bli spännande och se om hen tycker att det ser bra ut efteresom jag hade svårt att köra med tandtråd innan och det syntes när jag gick till tandläkaren. Nu kör jag varje dag med denna och hoppas på effekt.

Edut

Snabbt och fräsht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

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  1. kuin manuaalinen harjaus yksinään