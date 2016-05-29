AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.