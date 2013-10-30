2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX8255/02
AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus
AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.
3 suutinta
1 suuttimen pidike
Kuljetuslaukku
Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.
AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.
3.4
5:stä
131
Arviot
Ladybird148
30/10/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy to use.
Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Güni 53
10/09/2023
Deutschland
Das beste
Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade
Edut
Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.
Haitat
Gibt keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Käyttöpäivä 2021-09-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Käyttöpäivä 2021-09-10
Micha1965
07/08/2019
Österreich
Supper
Vom Philips Sonicare AirFloss zur Zahnzwischenraumreinigung bin ich so begeistert das ich mir nun auch ein weitertes Gerät Philips zugelegt habe. Bei der anwendung verwende ich jedoch kein Wasser sonder Mundspühlwaser da sonst der Strahl aus der Düse zu hart ist.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
kuin manuaalinen harjaus yksinään