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Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare AirFlossHammasvälisuutin - ladattava

HX8255/02

3.4

| (131) Arviot

AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.

Näytä kaikki edut

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

  • 3 suutinta

  • 1 suuttimen pidike

  • Kuljetuslaukku

Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä

Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä

Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa

Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa

AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

131

Arviot

30/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy to use.

Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

10/09/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste

Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade

Edut

Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.

Haitat

Gibt keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Käyttöpäivä 2021-09-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Käyttöpäivä 2021-09-10

07/08/2019

Österreich

Österreich

Supper

Vom Philips Sonicare AirFloss zur Zahnzwischenraumreinigung bin ich so begeistert das ich mir nun auch ein weitertes Gerät Philips zugelegt habe. Bei der anwendung verwende ich jedoch kein Wasser sonder Mundspühlwaser da sonst der Strahl aus der Düse zu hart ist.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

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  1. kuin manuaalinen harjaus yksinään