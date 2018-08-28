2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX8381/01
1 suutin
AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.***
Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.
Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.
3.7
5:stä
934
Arviot
Peikkopoika
28/08/2018
Suomi
Hauska ja tehokas laite
Goodbye hammaslangat! Tämä on ainakin minulle ollut tehokas laite. Ja niin hauska käyttää!! Ei jää hammasvälit huoltamatta, kun voi hifistellä tällä aparaatilla!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa
Rippe
17/12/2017
Suomi
Hyvä hankinta
Helppo puhdistaa ongelmalliset kohdat joiden puhdistus hammaslangalla tai hammasväliharjoilla oli hankalaa. Myös ahtaat hammasvälit helposti puhtaaksi .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa
Septimus Severus
26/02/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
ny effektiv tanndrensning
Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu helpottamaan hammasvälien päivittäistä puhdistusta ja tuomaan se osaksi niiden ihmisten rutiinia, jotka eivät muutoin käytä hammaslankaa säännöllisesti. Lisätietoja on sivustolla www.philips.com/airfloss/faq.
* *AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta käytetään eri tuotenimeä eri maissa ja eri myyntikanavissa.
* * *käytettävän suihkausasetuksen mukaan