Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.

Tämä Philips Sonicare -hammasharja valkaisee hampaita yli kaksi kertaa tavallista hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän tummentumia ja tekee hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa.