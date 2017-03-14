TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare DiamondCleanSonic-sähköhammasharja

HX9342/02

4

| (77) Arviot

Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

Sonicare-valkaisutehoa tyylikkäimmässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa. Vaihda nyt Sonicareen.

Näytä kaikki edut
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Laadukkain valkaiseva Sonicare-sähköhammasharja

Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

  • 5 harjaustilaa

  • 2 harjaspäätä

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Poistaa hankalista kohdista jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.

Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.

Tämä Philips Sonicare -hammasharja valkaisee hampaita yli kaksi kertaa tavallista hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän tummentumia ja tekee hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

77

Arviot

14/03/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Funkar utmärkt

Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

28/10/2016

Sverige

Sverige

Älskar tandborsten

Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

24/05/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mannen är nöjd med!

Jag har redan en sånt så köpte jag en till mannen också. Bara älska den här. Har haft otroligt mycket olika tandborstar att prova på men inga eltandborste kan jämföras med den här. En riktig pärla alltså! Både i utseendet och på kunskapen. Äntligen fick jag godkänt från min tandhygienist angående min tandborstning! Jag har kämpat så länge att borsta rätt mina tänder men hittills har jag inte lyckats. Så jag vill bara tacka att den finns! Håller koll på två minuter att borsta, borstar rent på riktigt, en laddning ger för mig 3-4 veckors användning. Låter inte så högt än de andra eltandborstar. Känns skönt och riktigt rent i munnen efteråt. Nöjd alltså!

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa