2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HX9342/02
Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin
Sonicare-valkaisutehoa tyylikkäimmässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa. Vaihda nyt Sonicareen.
5 harjaustilaa
2 harjaspäätä
Poistaa hankalista kohdista jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.
Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.
Tämä Philips Sonicare -hammasharja valkaisee hampaita yli kaksi kertaa tavallista hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän tummentumia ja tekee hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa.
4.0
5:stä
77
Arviot
Jaerpen
14/03/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Funkar utmärkt
Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Samm
28/10/2016
Sverige
Älskar tandborsten
Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Bobo
24/05/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Mannen är nöjd med!
Jag har redan en sånt så köpte jag en till mannen också. Bara älska den här. Har haft otroligt mycket olika tandborstar att prova på men inga eltandborste kan jämföras med den här. En riktig pärla alltså! Både i utseendet och på kunskapen. Äntligen fick jag godkänt från min tandhygienist angående min tandborstning! Jag har kämpat så länge att borsta rätt mina tänder men hittills har jag inte lyckats. Så jag vill bara tacka att den finns! Håller koll på två minuter att borsta, borstar rent på riktigt, en laddning ger för mig 3-4 veckors användning. Låter inte så högt än de andra eltandborstar. Känns skönt och riktigt rent i munnen efteråt. Nöjd alltså!
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Arvioitu tuote: DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan puhdistustilassa