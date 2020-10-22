2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX9342/02
Tuotanto lopetettu
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
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