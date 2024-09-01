Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.
Jos hammasharja ei lataudu, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.
Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
Kaikkien Sonicare-hammasharjojen laturit ovat erilaisia, eivätkä ne ole yhteensopivia muiden Sonicare-mallien kanssa. Suosittelemme, että lataat hammasharjan käyttämällä sen mukana toimitettua alkuperäistä laturia.
Huomautus: Jos olet Kiinassa ja ostit hammasharjan ennen 1.9.2024, soita numeroon 4008 800 008.
Eikö sähköhammasharja lataudu, vaikka se on liitetty pistorasiaan? Pistorasia saattaa olla viallinen. Kokeile ladata laite eri pistorasiasta.
Tarkista, onko lataussovitin tai -johto vaurioitunut. Jos huomaat sovittimessa tai johdossa vaurioita, lopeta sen käyttö välittömästi. Osta korvaava tuote verkkokaupastamme.
Jos käytät lataustelinettä, -alustaa tai -lasia, varmista, että hammasharja on asetettu laturin keskelle. Hammasharjasta kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä tai akun merkkivalo syttyy sen merkiksi, että hammasharja on asetettu laturiin oikein.
Varmista, että laturia ei ole asetettu metallipinnalle tai muiden laturien lähelle, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä latauksen aikana.
Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät hammasharjasi korjausta tai vaihtoa.
Yhteydenotto Philipsiin
Autamme sinua mielellämme
