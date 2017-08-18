Valkoisemmat hampaat. Musta maskuliininen design.

Sähköhammasharja Philips Sonicare DiamondClean Black auttaa saamaan valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Mukana ainutlaatuinen lasinen laturi sekä hieno kuljetuslaukku ja USB-laturi. Kokeile 60 päivän ajan! Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharjassa on maskuliininen musta design, jonka ovat palkinneet Men’s Health -lehti (Grooming Award, 2012), iF Design Award (2012) ja reddot Design Award (2012).