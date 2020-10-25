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Philips Sonicare DiamondClean Sonic-sähköhammasharja
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX9372/04
Saatavilla
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Käyttöopas - English (US)
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (9)
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
W2 Optimal WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareLatauskuljetuskotelo
Philips SonicareLatauslasi
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
W2c Optimal White compactPienikokoiset Sonic-harjaspäät
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Musta
C3 Premium Plaque DefenceNormaalit Sonic-harjaspäät
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni
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Huolto ja vaihto
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