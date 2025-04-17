Yhteistyössä Buzzadorin kanssa sain tämän hammasharjan testattavaksi. Voin varmuudella sanoa nyt, että tykkään siitä ja minun hampaat kiittävät. Se puhdistaa hampaani hellävaraisemmin kuin edellinen sähköhammasharjani. Huomasin, että se puhdistaa hammasvälit tosi hyvin myös. Käytän yleensä hammaslankaa ja se on ollut aika puhdas, mikä on merkki siitä, ettei ruokaa enää ollut hampaiden välissä. Suosittelen tätä hammasharjaa kaikille, jotka haluavat huolehtia hyvin omista hampaista ja ikenistä.