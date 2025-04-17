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  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa

Philips Sonicare DiamondClean 9000Ladattava sähköhammasharja

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1560) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
Hoida suunterveyttäsi kokonaisvaltaisesti Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharjan avulla ja poista jopa 100 % enemmän värjäytymiä**. Tämä sovellukseen yhdistettävä sähköhammasharja seuraa harjaustottumuksiasi ja auttaa siten huolehtimaan suunterveydestäsi.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa hellävaraisesti jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa

  • Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia*

  • Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä**

  • Paineanturi

  • 4 harjaustilaa ja 3 voimakkuutta

Poistaa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä*

Poistaa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä*

Syväpuhdistus vaatii erityistoimenpiteitä, ja C3-harjaspään keskikohdan tiheät, jäykät ja viisikulmaisessa muodostelmassa olevat harjakset valkaisevat ja kiillottavat hampaita ja poistavat jopa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä. Tämä harjaspää poistaa myös 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Sonicare-nestetoiminto

Sonicare-nestetoiminto

Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjausliikkeellä minuutissa. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

1560

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

17/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Puhtaammat hampaat kuin koskaan.

Hyvän hammasharja. Toivottavasti kestää paremmin kuin edellinen Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 joka rikkoutui jo 1.5v käytön jälkeen.

Edut

Puhtaimmat hampaat ikinä

Haitat

Tyhmä latausmuki

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

13/11/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Mahtava laite

Todella tehokas, hyvät ohjelmavaihtoehdot. Akun kesto ok

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

26/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistava tuote

Pidän harjasta tosi paljon. On toinen hammasharja sonic care tuotteista, toimen kesti reilut 10 v ja toivon että tämä myös kestää

Edut

Kompakti, mukavaa

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. verrattuna tavalliseen hammasharjaan.

  2. White+-tilassa markkinoiden johtavaa valkaisevaa hammastahnaa käytettäessä 3 päivän jälkeen.