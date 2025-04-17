2 vuoden takuu
UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
HX9913/17
HX991W
Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia*
Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä**
Paineanturi
4 harjaustilaa ja 3 voimakkuutta
Syväpuhdistus vaatii erityistoimenpiteitä, ja C3-harjaspään keskikohdan tiheät, jäykät ja viisikulmaisessa muodostelmassa olevat harjakset valkaisevat ja kiillottavat hampaita ja poistavat jopa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä. Tämä harjaspää poistaa myös 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.
Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjausliikkeellä minuutissa. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.
4.2
5:stä
1560
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
ArNi69
17/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Puhtaammat hampaat kuin koskaan.
Hyvän hammasharja. Toivottavasti kestää paremmin kuin edellinen Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 joka rikkoutui jo 1.5v käytön jälkeen.
Edut
Puhtaimmat hampaat ikinä
Haitat
Tyhmä latausmuki
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Tuuli66
13/11/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Mahtava laite
Todella tehokas, hyvät ohjelmavaihtoehdot. Akun kesto ok
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Igvar
26/09/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Loistava tuote
Pidän harjasta tosi paljon. On toinen hammasharja sonic care tuotteista, toimen kesti reilut 10 v ja toivon että tämä myös kestää
Edut
Kompakti, mukavaa
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DiamondClean 9000 HX9911/09 Ladattava sähköhammasharja
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
verrattuna tavalliseen hammasharjaan.
White+-tilassa markkinoiden johtavaa valkaisevaa hammastahnaa käytettäessä 3 päivän jälkeen.