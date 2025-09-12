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Philips Sonicare DiamondClean 9000 Ladattava sähköhammasharja
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HX9913/17
HX991W
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Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (14)
Voiko Sonicare-sovelluksen synkronoida Apple Health -sovellukseen?
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Mitkä laitteet ovat yhteensopivia Sonicare-sovelluksen / Sonicare for Kids -sovelluksen kanssa?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Philips SonicareLatausteline
Philips SonicareLatauskuljetuskotelo
Philips SonicareLatauslasi
Philips SonicareUSB-A-verkkolaite
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
Miten muodostan uudelleen yhteyden Sonicare-sovellukseen Samsung-laitteessa?
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