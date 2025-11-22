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  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
  • Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Ladattava sähköhammasharja

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Harmaa
Harmaa
Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa
Paras hammasharjamme DiamondClean Smart 9400 takaa täydellisen puhdistuksen. Tehokkaat harjaspäät huolehtivat suun terveydestä kattavasti, ja älykäs tunnistintekniikka antaa palautetta ja opastaa.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa hellävaraisesti jopa 20 kertaa enemmän plakkia*

Kokonaisvaltaista suunterveyden hoitoa

  • Poistaa 20 kertaa enemmän plakkia*

  • Jopa 15 kertaa terveemmät ikenet**

  • Paineanturivalo

  • 4 harjaustilaa ja 3 voimakkuutta

20 kertaa tehokkaampi plakkia vastaan*, hellävarainen ikenille

20 kertaa tehokkaampi plakkia vastaan*, hellävarainen ikenille

Jokainen puhdistaa hampaansa omalla tavallaan, ja siksi tämän harjaspään harjakset ovat eri kulmissa, jotta plakinpoisto sujuu tehokkaasti tekniikasta riippumatta. All-in-One-A3-harjaspää on tehokkain harjaspäämme ja poistaa jopa 20 kertaa enemmän plakkia, tekee ikenistä 15 kertaa terveemmät kuudessa viikossa ja poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä kahdessa päivässä tavalliseen hammasharjaan verrattuna.

Sonicare-nestetoiminto

Sonicare-nestetoiminto

Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjausliikkeellä minuutissa. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Tämän Sonicare-sähköhammasharjan pohjassa on valorengas, joka ilmoittaa, jos painat hampaitasi liikaa harjatessasi niitä. Kun vähennät painetta valon syttyessä, autat suojaamaan ikeniäsi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

433

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

22/11/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

En jättebra produkt

Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

03/07/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Toppen produkt

Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut

Edut

Laddbart fodral till resan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

18/06/2025

Sverige

Sverige

En sjukt bra eltandborste!

Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)

Edut

Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. verrattuna tavalliseen hammasharjaan.

  2. 6 viikossa verrattuna tavalliseen hammasharjaan.

  3. alle 2 päivässä verrattuna tavalliseen hammasharjaan.