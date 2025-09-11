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Sähköhammasharjat
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Ladattava sähköhammasharja
Tuki
HX9917/89
HX992B
Saatavilla
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Data Act Document
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (14)
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Voiko Sonicare-sovelluksen synkronoida Apple Health -sovellukseen?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Philips SonicareLatauskuljetuskotelo
Philips SonicareLatauslasi
Philips SonicareLatausteline
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Valkoinen
C3 Premium Plaque Defence4x Sonic hammasharjan päät - Musta
C3 Premium Plaque DefenceNormaalit Sonic-harjaspäät
G3 Premium Gum CareNormaalit Sonic-harjaspäät
W3 Premium WhiteNormaalit Sonic-harjaspäät
Harjaspään kiinnittäminen tai irrottaminen on vaikeaa.
Hammasharjan yhdistäminen Sonicare-sovellukseen ei onnistu
Sonicare-hammasharja ei lataudu
Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin
Sonicare-hammasharja ei värise
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Huolto ja vaihto
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