Mukautuva melunvaimennus, joka on tarkemmin ajan tasalla kuin koskaan

Entistä älykkäämmät algoritmit mukautuvat jatkuvasti ympäristöösi ja kuulokkeiden istuvuuteen, jotta kuuntelu olisi vaivatonta ja mukaansatempaavaa. Korvakuppien tiiviyden muutokset liikkeen aikana kompensoidaan, ja ympäristön äänet läpäisevä tila aktivoituu automaattisesti hiljaisissa ympäristöissä. Liikutpa miten tahansa ja minne tahansa, uppoutumisen ja ympäristön havainnoinnin tasapaino tuntuu juuri oikealta.