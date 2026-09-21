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  • Suunniteltu kuuntelijoille
  • Suunniteltu kuuntelijoille

Uusi

FidelioKorvat peittävät kuulokkeet

L5/00

Suunniteltu kuuntelijoille

Anna rakastamallesi musiikille tilaa hengittää. Näissä ensiluokkaisissa langattomissa korvat peittävissä kuulokkeissa yhdistyvät upea Fidelio-ääni, poikkeuksellinen käyttömukavuus ja älykkäin melunhallintamme tähän mennessä. Laita ne korvillesi, ja ne vievät sinut uusiin maailmoihin.

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Suunniteltu kuuntelijoille

  • Upea luonnollinen ääni

  • Mukautuva melunvaimennus

  • Kevyttä mukavuutta koko päiväksi

  • Erinomainen puhelun laatu

Upea. Philipsin Fidelio-ominaissointi

Silkkiripustuksella varustetut, yksilöllisesti suunnitellut keraamipinnoitetut kalottielementit tuottavat tasapainoisen ja luonnollisen äänen, joka vie sinut syvälle musiikkiin. Napakasta, hallitusta bassosta lämpimään keskialueeseen, säihkyviin korkeisiin ääniin ja tarkkaan instrumenttien erotteluun – rakastamasi kappaleet saavat tilaa hengittää.

Mukautuva melunvaimennus, joka on tarkemmin ajan tasalla kuin koskaan

Entistä älykkäämmät algoritmit mukautuvat jatkuvasti ympäristöösi ja kuulokkeiden istuvuuteen, jotta kuuntelu olisi vaivatonta ja mukaansatempaavaa. Korvakuppien tiiviyden muutokset liikkeen aikana kompensoidaan, ja ympäristön äänet läpäisevä tila aktivoituu automaattisesti hiljaisissa ympäristöissä. Liikutpa miten tahansa ja minne tahansa, uppoutumisen ja ympäristön havainnoinnin tasapaino tuntuu juuri oikealta.

Fidelio-muotoilu. Poikkeuksellinen käyttömukavuus ja kevyt tuntuma

Tarkkuussuunniteltu runko ja pehmeä proteiininahkainen sanka jakavat painon tasaisesti, ja soikeat korvakupit eristävät tehokkaasti ulkopuolista melua. Kosketusherkän paneelin ansiosta äänenvoimakkuuden säätö on sormiesi ulottuvilla, ja musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeet pois päästäsi.

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