2 vuoden takuu
Uusi
L5/00
Suunniteltu kuuntelijoille
Anna rakastamallesi musiikille tilaa hengittää. Näissä ensiluokkaisissa langattomissa korvat peittävissä kuulokkeissa yhdistyvät upea Fidelio-ääni, poikkeuksellinen käyttömukavuus ja älykkäin melunhallintamme tähän mennessä. Laita ne korvillesi, ja ne vievät sinut uusiin maailmoihin.
Upea luonnollinen ääni
Mukautuva melunvaimennus
Kevyttä mukavuutta koko päiväksi
Erinomainen puhelun laatu
Silkkiripustuksella varustetut, yksilöllisesti suunnitellut keraamipinnoitetut kalottielementit tuottavat tasapainoisen ja luonnollisen äänen, joka vie sinut syvälle musiikkiin. Napakasta, hallitusta bassosta lämpimään keskialueeseen, säihkyviin korkeisiin ääniin ja tarkkaan instrumenttien erotteluun – rakastamasi kappaleet saavat tilaa hengittää.
Entistä älykkäämmät algoritmit mukautuvat jatkuvasti ympäristöösi ja kuulokkeiden istuvuuteen, jotta kuuntelu olisi vaivatonta ja mukaansatempaavaa. Korvakuppien tiiviyden muutokset liikkeen aikana kompensoidaan, ja ympäristön äänet läpäisevä tila aktivoituu automaattisesti hiljaisissa ympäristöissä. Liikutpa miten tahansa ja minne tahansa, uppoutumisen ja ympäristön havainnoinnin tasapaino tuntuu juuri oikealta.
Tarkkuussuunniteltu runko ja pehmeä proteiininahkainen sanka jakavat painon tasaisesti, ja soikeat korvakupit eristävät tehokkaasti ulkopuolista melua. Kosketusherkän paneelin ansiosta äänenvoimakkuuden säätö on sormiesi ulottuvilla, ja musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeet pois päästäsi.
Arviot