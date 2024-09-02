Kirkkaampaa valoa tielle

Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana. LED-valojen huolellisen valinnan ja tuotekehityksen ansiosta saat reilusti halogeenipolttimoiden lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia kirkkaamman valon. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.