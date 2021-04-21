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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM2300/12

3.1
| (21) Arviot
Rentoudu loistavan musiikin parissa
Kuuntele suosikkejasi tällä Philipsin pienikokoisella all-in-one-musiikkijärjestelmällä, jossa on USB, Audio in -äänitulo ja CD-toisto. Nauti musiikin voimasta bassorefleksikaiuttimilla ja optimoi ääniasetukset digitaalisella äänensäädöllä.
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Hulluna ääneen

Rentoudu loistavan musiikin parissa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-portti lataamiseen

  • enintään 15 W

15 W:n enimmäislähtöteho

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.1

5:stä

21

Arviot

21/04/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Edut

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Haitat

Geen !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem

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