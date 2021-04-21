2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-portti lataamiseen
enintään 15 W
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
3.1
5:stä
21
Arviot
J.G.
21/04/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Edut
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Haitat
Geen !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem
redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem
Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2300 Micromuzieksysteem