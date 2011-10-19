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Tuotanto lopetettu

Tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä

MCM280D/12

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Nauti iPhone-/iPod-musiikista Philips MCM280D -mikrohifijärjestelmällä. Tyylikäs laite lataa iPhonen/iPodin toistaessaan, kopioidessaan CD-levyjä MP3-muotoon ja toistaessaan MP3-/WMA-musiikkia kannettavista laitteista USB Direct -yhteyden kautta.

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Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

  • iPhonen/iPodin telakka

Kokonaislähtöteho 60 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 60 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM280D Slank microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM280D Slank microgeluidssysteem

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