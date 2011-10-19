2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Nauti iPhone-/iPod-musiikista Philips MCM280D -mikrohifijärjestelmällä. Tyylikäs laite lataa iPhonen/iPodin toistaessaan, kopioidessaan CD-levyjä MP3-muotoon ja toistaessaan MP3-/WMA-musiikkia kannettavista laitteista USB Direct -yhteyden kautta.
iPhonen/iPodin telakka
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 60 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM280D Slank microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM280D Slank microgeluidssysteem