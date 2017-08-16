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Tuotanto lopetettu

HarmonyErillismikrohifijärjestelmä

MCM7000/12

4.3

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Nauti hifi-musiikista

Toista musiikkia CD-levyiltä tai MP3 Link- tai USB Direct -liitäntöjen kautta Philips MCM7000/12 -soittimella. Hifi-diskanttikalotit toistavat äänet tarkasti ja luonnollisesti. Voit säätää ääntä basso- ja diskanttisäädöllä. Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta.

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Hulluna ääneen

Nauti hifi-musiikista

  • Hi-Fi-diskanttikaiutin

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Kokonaislähtöteho 60 W RMS

Kokonaislähtöteho 60 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Hi-Fi-diskanttikaiuttimen äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Hi-Fi-diskanttikaiutin toistaa keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti ja tuottaa selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

1

16/08/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

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