2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti hifi-musiikista
Toista musiikkia CD-levyiltä tai MP3 Link- tai USB Direct -liitäntöjen kautta Philips MCM7000/12 -soittimella. Hifi-diskanttikalotit toistavat äänet tarkasti ja luonnollisesti. Voit säätää ääntä basso- ja diskanttisäädöllä. Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta.
Hi-Fi-diskanttikaiutin
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Hi-Fi-diskanttikaiutin toistaa keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti ja tuottaa selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
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4.3
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
rombodituono
16/08/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp