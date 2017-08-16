Nauti hifi-musiikista

Toista musiikkia CD-levyiltä tai MP3 Link- tai USB Direct -liitäntöjen kautta Philips MCM7000/12 -soittimella. Hifi-diskanttikalotit toistavat äänet tarkasti ja luonnollisesti. Voit säätää ääntä basso- ja diskanttisäädöllä. Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta.