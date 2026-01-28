2 vuoden takuu
9 työkalua kasvoille ja hiuksille
Philipsin paras leikkausteho
Käyttöaika jopa 80 minuuttia
Laite ja lisäosat voidaan huuhdella
Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
All-in-one-trimmerissä on erilaisia lisäosia, joita voidaan käyttää hiusten leikkaamiseen, parran trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- ja korvakarvojen poistamiseen ja vartalon ihokarvojen trimmaamiseen.
Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistettujen terien avulla luot tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät teroittuvat itsestään ja kestävät siten pidempään.
4.2
5:stä
692
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
X5 fanatic
28/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Mainio trimmeri
Toimii oikein hyvin, voin trimmata viikset, lyhentää korva-ja nenäkarvat sekä siistiä tukkaa. Tehokas, hiljainen ja akku tuntuu riittävän hyvin. Sopii mainiosti käteen, ei ole liian iso. Toivottavasti on myös kestävä.
Edut
Leikkaa parran, karvat ja tukan tehokkaasti.
Haitat
Akkua ei voi vaihtaa kotikonstein.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 10-in-1-trimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 10-in-1-trimmeri
Kaleva 59
10/07/2023
Suomi
Erinomaisen hyvä tuote
On kevyt käyttää koneetta ja helppo myös vanhan poistettun koneen partaterät sopivat tähän koneeseen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille
Helistin
15/01/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tyytyväinen asiakas
Pidin ensimmäisestä koneestani niin paljon, että ostin jo toisen samanlaisen. Toimii trimmerinä paljon paremmin kuin mikään tähän astisista koneistani.
Edut
Hinta, hyvä pito, vähän liikkuvia osia
Haitat
Lataukselle ei ole mitään merkkivaloa
Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille
Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille