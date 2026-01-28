Edistynyttä ja tarkkaa muotoilua

Philipsin 9-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen ja omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Philipsin monitoimitrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät, eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.