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Multigroom series 5000 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille
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MG5720/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
A00390 Virtasovitin
Ohjauskampa parralle 2 mm
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Multigroom Kampa 12 mm
MultigroomSäädettävä ohjauskampa parralle
MultigroomKampa 9 mm
MultigroomOhjauskampa 3 mm
MultigroomOhjauskampa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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