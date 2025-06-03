TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
  • Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla
Viimeistele tyylisi tällä monipuolisella trimmerillä, jonka 12 laadukkaalla työkalulla voit käsitellä kasvojen alueen ja vartalon karvoja sekä hiuksia. Itseteroittuvat ruostumattomat terästerät pysyvät aina yhtä terävinä ilman voitelua.
Näytä kaikki edut

Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

  • 12-in-1: kasvot, pää ja vartalo

  • Itseteroittuvat teräksiset terät

  • BeardSense-tekniikka

Monitoimitrimmeri – kasvot, pää ja vartalo

Tässä all-in-one-trimmerissä on 12 työkalua kaikkiin hoitotarpeisiin. Leikkaa ja muotoile kasvojen ihokarvat kätevästi, leikkaa hiukset ja siisti vartalo.

Tasainen leikkaus ja terävät reunat

Trimmeri ja sen usean kamman sarja tarjoavat 14 pituusasetusta (0,5–16 mm) 1 mm:n tarkkuudella lyhyemmille ja pidemmille partatyyleille. Tarkkuustrimmerin lisäosan kapea muotoilu mahdollistaa terävien reunojen ja hienojen yksityiskohtien luomisen. Viimeistele lopputulos siistimällä posket, leuka ja kaula metallisella trimmerillä.

Unohda häiritsevät ihokarvat

Karvojen ajelu kaulan alapuolisilta alueilta on erityisen miellyttävää trimmerin vartalolisäosalla. Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä suojaa herkkiä ihoalueita, ja voit trimmata karvat jopa 0,5 mm:n pituisiksi. Voit trimmata vartalon karvoja myös helposti kiinnitettävällä ohjauskammalla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1778

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuen kasvojen ihokarvojen trimmaamiseen 2,3 kertaa viikossa, kunkin kerran kesto keskim. 11,5 minuuttia