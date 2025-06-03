Tasainen leikkaus ja terävät reunat

Trimmeri ja sen usean kamman sarja tarjoavat 14 pituusasetusta (0,5–16 mm) 1 mm:n tarkkuudella lyhyemmille ja pidemmille partatyyleille. Tarkkuustrimmerin lisäosan kapea muotoilu mahdollistaa terävien reunojen ja hienojen yksityiskohtien luomisen. Viimeistele lopputulos siistimällä posket, leuka ja kaula metallisella trimmerillä.