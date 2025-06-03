Äärimmäisen tarkkaa muotoilua

Philipsin 12-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen siistimiseen tai omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Lisäksi se on täysin vesitiivis, joten sitä voidaan käyttää suihkussa.