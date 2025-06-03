TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
  • Äärimmäisen tarkkaa muotoilua

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 700012-in-1-trimmeri kasvoille, hiuksille ja vartalolle

MG7710/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
Philipsin 12-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen siistimiseen tai omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Lisäksi se on täysin vesitiivis, joten sitä voidaan käyttää suihkussa.
Näytä kaikki edut

Voittamattoman monipuolinen 12-in-1-trimmeri

Äärimmäisen tarkkaa muotoilua

  • 12 työkalua

  • Philipsin paras leikkausteho

  • Voidaan käyttää suihkussa

  • Suihkunkestävä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

12 työkalua kasvoille, hiuksille ja vartalolle

12 työkalua kasvoille, hiuksille ja vartalolle

All-in-one-trimmerissä on erilaisia lisäosia, joita voidaan käyttää hiusten leikkaamiseen, parran trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- ja korvakarvojen poistamiseen ja vartalon ihokarvojen trimmaamiseen.

Trimmeri parralle, hiuksille ja vartalolle

Trimmeri parralle, hiuksille ja vartalolle

Metallinen leikkuuosa takaa pitkän käyttöiän. Käytä trimmeriä ilman kampaa luodaksesi puhtaita, selkeitä linjoja sekä partaan että hiuksiin tai lyhentääksesi ihokarvoja. Voit myös napsauttaa parralle, hiuksille tai vartalolle tarkoitetun kamman paikalleen, jos haluat muotoiluun eri pituuksia.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Palkinnot

  • Award image AWARD-612372

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.