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  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
  • Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 700016-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

MG7736/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle
Viimeistele ainutlaatuinen tyylisi valikoimamme tarkimman ja monipuolisimman trimmerin 13 eri työkalulla. Trimmerissä on erittäin tarkat itseteroittuvat terät ja luistamisen estävä kuminen kädensija, joka helpottaa trimmerin käsittelyä.
Näytä kaikki edut

Huippuluokan monipuolinen 16-in-1-trimmeri

Yksi laite kasvoille, hiuksille ja vartalolle

  • 16 työkalua

  • Itseteroittuvat metalliterät

  • Jopa 120 min käyttöaikaa

  • Suihkunkestävä

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.

16 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

16 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Philips Multigroom 7000 -monitoimitrimmerin mukana on 16 lisäosaa, jotka mahdollistavat ihokarvojen ajamisen kaikilla vartalon alueilla.

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistettujen terien avulla luot tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät teroittuvat itsestään ja kestävät siten pidempään.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.