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  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun
  • Huipputarkkaan muotoiluun

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 700014-in-1, kasvot, hiukset, vartalo

MG7745/15

4.4
| (1779) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Huipputarkkaan muotoiluun
Viimeistele oma tyylisi valikoimamme tarkimman ja monipuolisimman trimmerin 14 eri työkalulla ja erittäin tarkoilla DualCut-terillä. Luistamisen estävä kuminen kädensija helpottaa trimmerin käsittelyä.
Näytä kaikki edut

Huippuluokan monipuolinen 14-in-1-trimmeri

Huipputarkkaan muotoiluun

  • 14 työkalua

  • DualCut-tekniikka

  • Käyttöaika jopa 180 min

  • Suihkunkestävä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

14 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

14 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Philips Multigroom 7000 -monitoimitrimmerin mukana on 14 lisäosaa, jotka mahdollistavat ihokarvojen ajamisen kaikilla vartalon alueilla.

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistettujen terien avulla luot tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät teroittuvat itsestään ja kestävät siten pidempään.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

1779

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä

On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000

14/09/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä

Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen

Edut

Hyvää koni

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

14/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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