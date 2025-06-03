Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistettujen terien avulla luot tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät teroittuvat itsestään ja kestävät siten pidempään.