Philips Multigroom series 7000 14-in-1, Face, Hair and Body MG7745/15 14 tools DualCut technology Up to 180 min runtime Showerproof MG7745/15

-{discount-value} Philips Multigroom series 7000 14-in-1, Face, Hair and Body MG7745/15 14 tools DualCut technology Up to 180 min runtime Showerproof MG7745/15 Tämä tuote oikeuttaa ALV-vapautukseen Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi. Philips Multigroom series 7000 14-in-1, Face, Hair and Body MG7745/15 14 tools DualCut technology Up to 180 min runtime Showerproof