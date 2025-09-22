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Multigroom series 7000 14-in-1, kasvot, hiukset, vartalo
Tuotanto lopetettu
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MG7745/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
MultigroomOhjauskampa parralle 1 mm
MultigroomOhjauskampa 3 mm
MultigroomOhjauskampa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
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Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
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