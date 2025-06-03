Äärimmäisen tarkkaa muotoilua

Philipsin 18-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen siistimiseen herkimmiltä alueilta sekä omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta.