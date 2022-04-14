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Multigroom series 7000 <br>18-in-1-trimmeri kasvoille, hiuksille ja vartalolle
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MG7770/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beardtrimmer& MultigroomOhjauskampa parralle 5 mm
MultigroomOhjauskampa 5 mm
Multigroom series 7000Vasemman puolen häivytyskampa
All-in-One-Trimmer& MultigroomKampa 9 mm
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
Ohjauskampa parralle 2 mm
Multigroom series 3000 Trimmeri
Terä
MultigroomOhjauskampa parralle 1 mm
Multigroom Kampa 12 mm
MultigroomSäädettävä ohjauskampa parralle
MultigroomKampa 9 mm
MultigroomOhjauskampa 3 mm
MultigroomOhjauskampa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
Vartalotrimmeri
Multigroom series 5000& 7000Miniteräverkko
MultigroomKampa 4 mm
Multigroom series 7000Trimmeri
All-in-One_Trimmer& MultigroomKampa 16 mm
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
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