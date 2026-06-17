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  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.
  • Paljon makua, vähemmän vaivaa.

Airfryer1000 Series 6.2L

NA130/00

4
| (1) Arvio
Paljon makua, vähemmän vaivaa.
Ulkopuoli rapea, sisäpuoli murea. Ainutlaatuinen RapidAir-tekniikka säästää aikaa ja energiaa mausta tinkimättä. Aseta aika ja lämpötila ja nauti herkullisista ja terveellisistä lisukkeista, jotka valmistuvat alle 20 minuutissa.
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RapidAir-teknologian ansiosta herkullisen rapea lopputulos

Paljon makua, vähemmän vaivaa.

  • Säästä aikaa ja energiaa

  • Käytä vähemmän rasvaa

  • Säädä aika ja lämpötila

  • Säädettävä aika ja lämpötila

Nauti terveellisestä ruoasta käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa*

Nauti terveellisestä ruoasta käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa*

Nyt voit valmistaa herkullisen rapeaa ja maukasta ruokaa lähes ilman öljyä. Terveellisiä aterioita joka kerta, mausta tinkimättä.

12 valmistusmenetelmää yhdessä kätevässä laitteessa

12 valmistusmenetelmää yhdessä kätevässä laitteessa

Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon enemmän. Säädä helposti aikaa ja lämpötilaa 12 eri ruoanlaittotapaa varten, mukaan lukien npea uudelleenlämmitys, sulatus ja kuivatus.

Löydä herkullisia Airfryer -reseptejä sovelluksestamme

Löydä herkullisia Airfryer -reseptejä sovelluksestamme

Löydä tuhansia ilmaisia reseptejä ja tutustu Airfryerin erityisasetuksiin. 93 % käyttäjistä sanoo, että sovelluksemme helpottaa ruoanlaittoa.**

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

5
3
2
1

17/06/2026

Nederland

Nederland

Prettig verrast

Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.

Arvioitu tuote: 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

Arvioitu tuote: 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.

  2. Tutkimus NutriU-käyttäjien keskuudessa, 6000 vastaajaa, 2021.

  3. Keskimääräiset prosenttiosuudet perustuvat Philips Airfryerin sisäisiin laboratoriomittauksiin; yhden kananrinnan (AF-asetus 160 C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 C, ei esilämmitystä) kypsennys verrattuna A-luokan uunin käyttöön.