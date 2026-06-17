Paljon makua, vähemmän vaivaa.

Ulkopuoli rapea, sisäpuoli murea. Ainutlaatuinen RapidAir-tekniikka säästää aikaa ja energiaa mausta tinkimättä. Aseta aika ja lämpötila ja nauti herkullisista ja terveellisistä lisukkeista, jotka valmistuvat alle 20 minuutissa.