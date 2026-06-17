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NA130/00
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Säädettävä aika ja lämpötila
Nyt voit valmistaa herkullisen rapeaa ja maukasta ruokaa lähes ilman öljyä. Terveellisiä aterioita joka kerta, mausta tinkimättä.
Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon enemmän. Säädä helposti aikaa ja lämpötilaa 12 eri ruoanlaittotapaa varten, mukaan lukien npea uudelleenlämmitys, sulatus ja kuivatus.
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4.0
5:stä
1
Arvio
Hendrick Amsterdam
17/06/2026
Nederland
Prettig verrast
Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.
Arvioitu tuote: 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
Arvioitu tuote: 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.
Tutkimus NutriU-käyttäjien keskuudessa, 6000 vastaajaa, 2021.
Keskimääräiset prosenttiosuudet perustuvat Philips Airfryerin sisäisiin laboratoriomittauksiin; yhden kananrinnan (AF-asetus 160 C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 C, ei esilämmitystä) kypsennys verrattuna A-luokan uunin käyttöön.