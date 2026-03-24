Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Ruoanlaitto
Kaikki sarjat
Airfryer 1000 Series 6.2L
Tuki
NA130/00
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (9)
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Tarvitseeko Philips Airfryer esilämmittää?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Airfryer-lisävarusteLeivontasarja XXL
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritKaksikerroksinen lisävarustesarja
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritAamiaislisävarustesarja
6,2 litran Airfryerin lisävarusteGrillauslisävarustesarja
Airfryer lisävarusteLeivontasarja XXL
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
Philips Airfryerista kuuluu ääntä
Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme