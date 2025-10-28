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  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
  • Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla

1000 SeriesDual Basket Airfryer

NA150/00

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla
Irrotettavan jakolisävarusteen avulla saat kahdesta korista helposti yhden suuremman. Voit valmistaa kaikkea kahden aineksen aterioista suureen paahtopaistiin RapidAir-teknologian ansiosta – tulos on aina rapea ja murea.
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Valmista yksi iso ateria tai kaksi ateriaa samanaikaisesti

Pienikokoisin Airfryer kahdella korilla

  • Rapeaa ja mehevää, jopa 90 % vähemmän rasvaa

  • Vaihda helposti kahdesta korista yhteen suurempaan

  • Tilaa säästävä, ergonominen muotoilu

Rapeaa ja mureaa, jopa 90 % vähemmän rasvaa*

Rapeaa ja mureaa, jopa 90 % vähemmän rasvaa*

RapidAir-teknologia, ainutlaatuinen tähtimuotoilu ja nopea kuuma ilmavirta varmistavat maukkaat ja mureat välipalat ja lisukkeet.

Valitse kaksi koria tai yksi suuri kori

Valitse kaksi koria tai yksi suuri kori

Poistamalla jakolisävarusteen voit yhdistää kaksi 3,55 l:n koria yhdeksi tilavaksi 7,1 l:n koriksi. Siihen mahtuu jopa 900 g ranskanperunoita, 1 200 g vihanneksia tai 10 kanankoipea. Vaihtoehtoisesti voit paistaa kaksi kokonaista 1 kg:n kanaa suuressa korissa.

Ergonominen muotoilu säästää tilaa ja takaa turvallisen ja helpon käsittelyn

Ergonominen muotoilu säästää tilaa ja takaa turvallisen ja helpon käsittelyn

Pienikokoinen Dual Basket Airfryer säästää 40 % tilaa.** Lokerossa on kaksi vahvaa vaakasuuntaista kahvaa, jotka helpottavat täydenkin lokeron käsittelyä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin

  2. Verrattuna NA35x- ja NA55x-malleihin

  3. Sisäinen laboratoriomittaus, lohen kypsennys NA15x-mallilla luokan A uuniin verrattuna, tarkat tulokset vaihtelevat tuotetyypin ja reseptin mukaan