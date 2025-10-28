2 vuoden takuu
Rapeaa ja mehevää, jopa 90 % vähemmän rasvaa
Vaihda helposti kahdesta korista yhteen suurempaan
Tilaa säästävä, ergonominen muotoilu
RapidAir-teknologia, ainutlaatuinen tähtimuotoilu ja nopea kuuma ilmavirta varmistavat maukkaat ja mureat välipalat ja lisukkeet.
Poistamalla jakolisävarusteen voit yhdistää kaksi 3,55 l:n koria yhdeksi tilavaksi 7,1 l:n koriksi. Siihen mahtuu jopa 900 g ranskanperunoita, 1 200 g vihanneksia tai 10 kanankoipea. Vaihtoehtoisesti voit paistaa kaksi kokonaista 1 kg:n kanaa suuressa korissa.
Pienikokoinen Dual Basket Airfryer säästää 40 % tilaa.** Lokerossa on kaksi vahvaa vaakasuuntaista kahvaa, jotka helpottavat täydenkin lokeron käsittelyä.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin
Verrattuna NA35x- ja NA55x-malleihin
Sisäinen laboratoriomittaus, lohen kypsennys NA15x-mallilla luokan A uuniin verrattuna, tarkat tulokset vaihtelevat tuotetyypin ja reseptin mukaan