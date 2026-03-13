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1000 Series Dual Basket Airfryer
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NA150/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (13)
Miksi Philips Airfryer piippaa kesken kypsennyksen?
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Airfryer-lisävarusteLeivontasarja XXL
Airfryerin (3,2 l ja 4,2 l) lisätarvikeGrillaussarja
6,2 litran Airfryerin lisävarusteGrillauslisävarustesarja
8,3 litran Airfryerin lisävaruste3-in-1-ruoanjakovaruste
Airfryer lisävarusteLeivontasarja XXL
Airfryer lisävarusteCompact Party Master -sarja
Airfryer lisävarusteLeivontasarja L
Airfryer lisävaruste
Philips 1000 Series -kaksoiskori-Airfryerissa näkyy virhekoodi ja laite ei käynnisty
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